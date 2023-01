A pochi minuti dal fischio d’inizio di Salernitana – Napoli ai microfoni di Dazn ha parlato Elijf Elmas:

“Sappiamo che è un derby importante. Per Salernitana e Juve è una situazione difficile, ma a noi non interessa niente. Giochiamo per vincere e conquistare i tre punti importanti, sappiamo che la Salernitana è una squadra forte con giocatori importanti, non sarà facile ma vogliamo vincere.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati