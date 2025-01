Nelle ultime due partite, contro Atalanta e Juventus, sembra che Lobotka abbia tirato un po’ il fiato, raggiungendo il suo abituale livello di rendimento solo a gara in corso: una sorta di diesel, che deve prendere progressivamente slancio prima di dare il meglio di sé. Magari è solo stanchezza endemica, visto che tira la caretta senza quasi mai tirare il fiato. Eppure questa breve défaillance non mette assolutamente in discussione il fatto che lo slovacco, da quando ha preso le chiavi della mediana partenopea, abbia ampiamente dimostrato di essere uno dei migliori registi del panorama europeo. Avendo caratteristiche – anche in fase difensiva – molto difficili da trovare. In sostanza, il tradizionale volume di gioco, associato a una proverbiale abilità nelle letture sotto la linea della palla.

Non va trascurato un piccolo particolare di natura tattica: gli allenatori avversari stanno iniziando a mettergli un uomo fisso sulle sue tracce, per schermarlo, o estrometterlo parzialmente dalla centralità della manovra. Nello specifico, il pivote azzurro ha risentito della marcatura individuale di Samardzic e Kolo Muani. Riuscendo comunque a garantire un numero consistente di passaggi progressivi. Grazie anche alla fattiva collaborazione delle due mezzali. Proprio le rotazioni con Anguissa e McTominay sono state fondamentali per gestire il pallone in sicurezza, sbagliando il minimo sindacale. Una innegabile capacità di adattarsi e alternarsi nello slot di metodista, la loro, sia nella fase di costruzione, che consolidando il palleggio.

In tal senso, il Napoli evidenzia una certa sagacia nell’imporre la sua influenza nella zona di campo più nevralgica, in virtù di un calcio fluido e avanguardista. Effettivamente, il modello predisposto da Conte è funzionale a (tentare di) dominare la controparte, ruotando spesso le posizioni dei centrocampisti con movimenti codificati. L’unicità della capolista sta tutta nella possibilità di sfruttare contemporaneamente la libertà concessa a McTominay e Anguissa, alla naturalezza con cui Lobotka si piazza davanti alla difesa.

L’Uomo del Salento, quindi, lascia piena autonomia al camerunese ed a McT. Non è raro vederli, a turno, smarcarsi in zona di rifinitura, nella trequarti altrui. Oppure abbassarsi a occupare i corridoi intermedi, per ricevere sui piedi e sviluppare il gioco in catena, affiancati da Di Lorenzo e Olivera (o Spinazzola). Ciascuna di queste soluzioni prevede una costante: il ruolo delicatissimo affidato a Lobotka, uno che per indole non rischia alcunché. Abile a dettare i tempi, scandire il ritmo e uscire dalle situazioni di pressing ultra-offensivo portato dagli avversari. Cosa si vorrebbe di più da un playmaker?

