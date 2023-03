De Laurentiis e Manfredi allo stesso tavolo. Era ora!

Era ora, semplicemente, finalmente era ora.

Chi segue i miei articoli, ha in qualche modo compreso la modalità “politico – sociale” del messaggio, sa che questo incontro, lo chiediamo dalla prima giornata di campionato.

De Laurentiis ed il sindaco Manfredi, a cena allo stesso tavolo.

Un mezzo miracolo.

Argomenti della serata? Racchiusi nel mistero ma importa poco. Stadio, città, business, tutto comunque ha un riscontro ed un risvolto futuro.

Ricordo a me, ma soprattutto a chi legge, che la Ssc Napoli è l’azienda più redditizia della città, traina affari, traina business.

Se Kvsratskhelia dribbla ed Osimhen segna, in Italia ed in Europa, ci guadagna anche il salumiere del centro storico, la bancarella dei Tribunali e la lunga lista dei b&b nati negli ultimi 5 anni.

Il Napoli calcio accende riflettori, crea palcoscenici e porta il prodotto in Europa.

Ne beneficia la città e la sua inclinazione turistica, non serve un genio per capirlo.

I due “capi” devono collaborare. Politica comune. Politica di aziende diverse ma legate. Pubblico e privato in una sinergia comune.

De Magistris, probabilmente era troppo “simile” ad Aurelio. Manfredi, probabilmente, con le sue doti da rettore e mediatore, saprà gestire il fumantino presidente.

Tutti hanno da guadagnare. Tutti hanno una possibilità di crescita, espansione. Imercati chiedono Napoli.

La Georgia ad esempio ha scoperto la squadra e la città. Lo ha fatto la Corea di Kim. La Nigeria di Osimhen.

Il Napoli è azienda a carattere mondiale proprio come la sua città.

De Laurentiis ha forse trovato il giusto partner.

Che sia un gran bel matrimonio.

Auguri.

