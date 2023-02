Conferenza Stampa Spalletti post Spezia-Napoli

Il Napoli sovrasta lo Spezia con tre goal uno di Kvaratskhelia che sblocca la partita e doppietta di Osimhen.

Leggiamo insieme le parole dette in conferenza stampa del tecnico azzurro Luciano Spalletti:

“Per quanto l’analisi della partita c’è da dire che quello che diventa fondamentale in queste partite qui, visto l’ambiente, il campo così chiuso, vista la partecipazione del pubblico, aggiungendoci poi che lo Spezia si è difeso con ordine, c’era da cominciare a prepararla la sera prima una partita come quella di oggi. Altrimenti non c’è spazio per renderti conto delle cose che ti vengono addosso. Oggi la squadra è arrivata con la piega giusta in faccia in questo stadio. Nel primo tempo non siamo riusciti a trovare la soluzione della partita. La palla no girava velocemente con uno Spezia schierato e ordinato: ai miei non posso appuntare niente, vanno capite queste difficoltà per come li ho visti alla fine del primo tempo ero convinto che i miei avrebbero trovato la soluzione. Nel secondo tempo li abbiamo fatti muovere, li abbiamo costretti a fare fatica. Li forse loro hanno sbagliato qualcosa.

A livello personale per me La Spezia significa tanto per la mia storia, ho tanti amici: con me possono comportarsi come gli pare. Gli auguro il meglio. Io d’estate sono sempre qua, ci incontreremo e quelle cose devono ridirmele. Possono continuare dire quello che gli pare, il mio pensiero non cambia.



Quando ti chiami Napoli ci sono scontri diretti oppure partite assolutamente da vincere. Non devi essere sorpreso per quello che ti fa trovare davanti la squadra avversaria. Tu devi essere pronto a tutto, per noi sono partite troppo importanti. Sappiamo trovare delle soluzioni nonostante loro siano stati bravi. Lo Spezia ha giocato una buonissima partita ma per noi non devono esserci rimorsi perchè tutte ti creeranno dei problemi: noi dobbiamo esseri pronti a tutto.

Per noi diventa difficile questa disponibilità a diventare calciatori con qualità differenti sulle palle vaganti. Modificare il nostro atteggiamento è stata la qualità migliore. Sui cori non mi riferisco a nessuna tifoseria, ma parlo in generale: bisogna smettere di fare cori contro, non si perde tempo ad offendere l’altra squadra. Si tratta di un comportamento sbagliato: lo stadio è un momento di aggregazione, di

divertimento.

Intanto Lorieri mi ha detto che Gotti sta bene. Gotti ha fatto vedere che sa fare calcio e molto bene con le sue squadre.

Ovvio che se ti mancano 7 calciatori tutto riesce difficile. Io sono convinto che comunque la partita l’avremmo portata a casa ma ci è voluto l’episodio. Per il futuro dello Spezia, lo vivrei abbastanza tranquillamente perchè la qualità del suo allenatore e della sua squadra sono superiori ad altri contesti.

Oggi ha fatto uno stacco, andando su di tre metri sopra le mani del portiere. Mi dicono che con me ha segnato di più di testa, Con quello che verrà dopo di me ne segnerà di più: io non ho messo le molle sotto a questo calciatore.

Io non vedo così sognanti i tifosi, che sognanano che sia finita la corsa: io li sento maturi e consapevoli che ci sono altre battaglie.

Noi dobbiamo essere onorati che ci sono questi tifosi sognanti e a loro dobbiamo le nostre vittorie. “

