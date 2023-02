Conferenza Stampa Ballardini post Napoli – Cremonese

Leggiamo insieme la conferenza stampa del tecnico della Cremonese Davide Ballardini:

“Abbiamo perso sette giocatori e ne abbiamo presi due dal mercato, se ci mettiamo anche quelli che stasera potevano darci una mano come Okereke e Dessers. Vorrei comunque elogiare la prestazione, ma se sei sotto di due gol in una atmosfera come quella di Napoli. Abbiamo incontrato una squadra offesa dopo la Coppa Italia, aveva voglia di rivincita e tutto questo ha contribuito al risultato finale”

Speranza Salvezza…

“Con l’atteggiamento giusto e prestazioni ancora più importanti, adesso il messaggio è questo: la squadra con questo atteggiamento e facendo prestazioni di spessore, con meno errori, per me è destinata a fare belle partite e a raccogliere risultati. L’unica cosa che possiamo fare è limitare gli errori perché solo così in Serie A può arrivare il risultato”

Debutto Acella

Abbiamo una rosa corta e speriamo di avere tutti a disposizione: lo spazio c’è per tutti, poi bisogna essere all’altezza e quello è un altro discorso. La disponibilità e la voglia di fare bene c’è, ma ci sono le categorie per una stagione: non è che dieci minuti in Serie A ti fanno essere un giocatore di Serie A. Ho messo lui e non Galdames perché già lo conosco e verrà buono da qui in avanti, ho messo Christian perché avevo piacere di vederlo”

2 Vittorie

La Cremonese in stagione ha vinto due volte, se si ha questo atteggiamento e questa voglia con motivazioni forti perché hai il dover di invertire la rotta, allora la Cremonese è vicina a cambiare e a svoltare. Mi dà sensazioni che mi portano a dire questo, siamo vicini al cambio di rotta”

…e Ciofani?

“Come prima punta abbiamo lui e Tsadjout, questa sera abbiamo scelto Frank dall’inizio perchè pensavamo ad una partita intensa e combattuta: volevamo avere Ciofani nell’ultima mezz’ora”

