Certezze, consapevolezze ed il “caso” Raspadori

La manifesta superiorità emersa a Salerno, ci distende. Ci consente di godere di un nuovo weekend di pura tranquillità. Attendere i risultati di Milan ed Inter con il massimo della delicatezza. Divano e plaid per una domenica fredda.

Il Napoli a Salerno, pur senza il gioiello Kvsratskhelia, si è regalato un pomeriggio sereno e la consapevolezza di essere ancor più capolista e candidata quasi “unica” al titolo.

Certezze e consapevolezze. Elmas è molto più che un rincalzo di lusso, Anguissa sta recuperando la forma del pre mondiale, Lobotka è inamovibile e capitan Di Lorenzo è pur sempre il terzino più forte del campionato italiano.

Il test salernitano non ha potuto dare risposte eclatanti piuttosto garanzie. Lozano per Politano, sembrato svogliato con la Cremonese, per il resto il Napoli 5.0.

Nel mezzo di questo pomeriggio piovoso, emerge però un dubbio.

Un mistero potremmo dire, facendo un pizzico di ironia. Il momento lo consente.

Giallo Raspadori.

Nemmeno un minuto. Nemmeno sul 2-0 e col Napoli in pieno controllo. Nemmeno con i 5 cambi. Entrano praticamente tutti ma Giacomo no.

Esiste realmente un problema Raspadori?

C’è qualcosa tra Spalletti e Raspadori che ignoriamo? In una serata di pieno controllo si poteva dare una chance, quantomeno psicologica a Raspadori?

Qualche minuto e magari l’occasione di un gol ?

Due elementi fanno una prova, tre una considerazione seria, quattro una sentenza. Raspadori, il centravanti della nazionale di Mancini serve.

C’è un intero girone da giocare. Ne mancano 19 non 2. Si può gestire il folletto ex Sassuolo con una manciata di presenze e pochissimi minuti?

Non sarebbe più opportuno ed utile tentare di recuperarlo dandogli fiducia?

Probabilmente esistono considerazioni che non conosciamo. Forse Spalletti sta ancora cercando di capire dove può e deve giocare Giacomo. Raspadori comunque è un dubbio e resta un giallo.

Attendiamo risposte.

