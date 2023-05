Campioni d’Italia.

Finalmente, 2023 anno del Signore.

Può iniziare la festa.

Udine sponda di un incontro Nord-Sud, Napoli regina, Caput mundi e Capitale della nazione, ci son voluti 33 anni.

De Laurentiis ha riportato il titolo ai piedi del Vesuvio.

Napoli hai meritato questa tua Gioia, nessun commento tecnico solo spazio per i festeggiamenti.

Stasera non c’è calcio, non c’è pallone, c’è la città ed i suoi tifosi di ogni età e provenienza.

Stasera c’è lo spazio per il miracolo partenopeo. Nessun nome e nessun protagonista. Tutti proprio tutti per una notte e per un anno campioni. C’è spazio sul carro dei vincitori e questa volta tutti hanno il sacrosanto diritto a partecipare.

Da domani capiremo cosa è accaduto, da domani sentiremo il profumo di questa vittoria. Adesso, solo per questa notte, lo spazio ed il tempo si arrestano ed il suono dei festeggiamenti è l’unica colonna sonora di una città finalmente riscattata.

Auguri Napoli.

Auguri ai Campioni.

3 volte Campioni.

