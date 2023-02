Ballardini post Napoli – Cremonese: “Per un’ora mi sono piaciuti”

Termina con tre reti azzurre la partita dei ragazzi di Ballardini che hanno cercato fino all’ultimo di contrastare la potenza degli uomini di Spalletti.

Leggiamo insieme le sue parole dette ai microfoni di DAZN:

“Quando vai sotto di due gol col Napoli diventa tutto molto più complicato perché loro sono maestri nella gestione della palla e nel creare superiorità numerica in zona di palla, poi verticalizzano con giocatori straordinari. Per un’ora la Cremonese è stata bene in campo, mi è piaciuta”.

“Siamo convinti che da qui in avanti faremo delle belle partite e i risultati arriveranno. E’ chiaro che non incontri sempre il Napoli, oggi la prestazione ti dà spunti buoni per costruire qualcosa di buono. Devi avere più personalità e sbagliare meno, ad esempio sul primo gol avevamo noi la palla, Sernicola poteva appoggiarla al portiere. Su queste cose dobbiamo migliorare e certamente miglioreremo. Il primo tempo buono? C’era la corsa fatta bene, al tempo giusto e con l’intensità giusta. Quindi arrivavi e mettevi più pressione sui portatori di palla, poi con l’andare della partita non siamo stati così bravi e aggressivi come lo siamo stati per tutto il primo tempo e l’inizio della ripresa”.

