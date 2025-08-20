Angelo Maurizio Tortora intervista la storia del giornalismo: Salvatore Biazzo

Angelo Maurizio Tortora intervista la storia del giornalismo, ha lavorato oltre trent’anni in Rai, come redattore, inviato e caporedattore. Ha collaborato a “Tutto il calcio..”, a “90° Minuto”, alla “Domenica Sportiva”, al “Processo di Biscardi”, a “Cronache Italiane”, “Tg1 Speciale”, “Tg2 Dossier” e a “Uno mattina” sin dalla sua fondazione: Salvatore Biazzo.

Salvatore Biazzo ad Angelo Maurizio Tortora racconta dal Napoli sino alle altre big del calcio italiano:

1- L’infortunio di Lukaku inguaia Conte, adesso priorità al centravanti: tra Krstovic, Højlund, Zirkzee per chi opteresti?

“Højlund e Zirkzee hanno identico ruolo ma interpretato in maniera diversa: per scegliere occorrerebbe conoscere bene le strategie di Conte e le disponibilità supplementari del Napoli. In ogni caso Zirkzee non è in vendita mentre potrebbe recuperare credibilità il leccese Krstovich, va considerato il valore di Lucca e le straordinarie potenzialità offensive del centrocampo azzurro”.

2- Secondo te il Napoli irrompera’ di prepotenza per acquistare Lookman?

“Lookman resta all’Atalanta, mi dicono da Bergamo o va all’Inter”.

3- Una grande notizia è Buongiorno: sarà una sorta di nuovo acquisto?

“La linea difensiva del Napoli con l’arrivo anche di Gutierrez e una delle migliori d’Europa e potrebbe aggiungersi anche Juanli Sanchez”.

4- Raspadori, esordio poco fortunato: marcatura blanda e i cholchoneros crollano con l’Espanyol

“Raspadori deve solo prendere confidenza con il ruolo che gli assegna Simeone, a parte la peculiarità della Liga spagnola”.

5- Juric come tecnico dell’Atalanta ti convince?

“Juric è un ottimo allenatore, ma l’Atalanta non è quella di Gasperini”.

6- Sancho rifiuta la Roma: te lo aspettavi?

“Si, amici romani e romanisti me lo avevano anticipato”.

7- La Juventus ci prova per Zhegrova: è quello che serve a Madama?

“La Juve ha problemi di riassetto tecnico ed economico, solo il Milan regge il passo del Napoli, ha incassato quasi 150 milioni e chiude con un attivo di mercato di quasi 45 milioni. I Campioni d’Italia hanno fatto addirittura meglio con sette acquisti importanti”.

8- Donnarumma cacciato senza pietà, ma il PSG vuole almeno 40 milioni

“Donnarumma-Chevalier e Meret-Milinkovic sono casi simili e per certi versi inspiegabili. Donnarumma vale molto di più economicamente e tecnicamente, così come il portiere friulano del Napoli è superiore anche per titoli vinti e statistiche al suo omologo. Ma, si dice, Donnarumma e Meret non giocano bene dal basso e non sanno fare i lanci lunghi, di sicuro hanno ragione gli allenatori, per questo guadagnano più di me.

Il migliore portiere napoletano bravo con i piedi era Ospina, però certe volte bisognava prendere i cardiotonici, una volta tento’ contro la Lazio di dribblare Immobile e la puzza di quell’azzardo ancora si sente. Per questo mi sembra un finto problema, Meret è bravo molto tra i pali e nelle uscite, Milinkovic Savic ha commesso una cappellata nel secondo goal del Brest e nell’ultima pre season contro il Girona, ha fatto un uscita fino ai sedici metri rimediando il goal. Per questo consentitemi di sottolineare il paradosso e una riflessione di merito: è come se un tecnico scartasse un attaccante da 20 goal perché non è bravo negli assist o nei calci d’angoli, tra i due chi scegliereste?”.

