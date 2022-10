Napoli “Squadra Speciale”…Cartolina Inglese!

Il Napoli sta stupendo l’Europa grazie al proprio calcio spumeggiante e produttivo. Gli azzurri sono tra le squadre più in forma dell’intero panorama calcistico internazionale. La compagine partenopea sta affascinando anche i tifosi esteri. Ieri in occasione di Napoli-Ajax, quarta gara del girone A della Champions League 2022-2023, era presente anche un giovane tifoso inglese che ha voluto vivere in prima persona l’atmosfera dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Il simpatico tifoso inglese, tramite il proprio canale, ha raccontato l’esperienza da brividi all’ombra del Vesuvio tra i giri in città, le prove culinarie di vario tipo e poi l’apoteosi sugli spalti per il poker degli azzurri agli olandesi. “Napoli è speciale”, è il titolo dato al video postato sul canale Youtube. Una bellissima pubblicità anche per la città di Napoli.

Un Video che tutti dovrebbero guardare!!!!

Una cartolina di presentazione internazionale, cosi si puo’ definire questo video, che invito a vedere, perche’ narra quanto la Napoli bistrattata dal proprio paese, venga esaltata da questo giovane tifoso inglese, letteralmente innamorato della nostra citta’ e squadra…Ecco il video, buona visione, ed anche se in inglese, credetemi, vale piu’ di tanti fatti da pseudo-giornalisti opinionisti italiani!

