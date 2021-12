Spalletti da elenco di ” Pagine Bianche ” sulla lista infortuni azzurri!

Luciano Spalletti: “Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly non sono convocati“. A dirlo, nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore alla vigilia di Milan-Napoli. “Mi aspetto il Milan degli ultimi due anni – prosegue -, visto nel lavoro che ha fatto Pioli. Al di là del momento è il passo dei due anni che ha fatto vedere qualità assolute, sia nel modo di stare in campo a livello di squadra che nelle scelte dei singoli campioni. Domani dobbiamo essere una squadra forte, una squadra viva. Il Vesuvio domani non deve essere una cartolina di Napoli, ma dobbiamo averlo dentro di noi per fare ciò che serve a San Siro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati