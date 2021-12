Napoli: Luciano Spalletti al rientro..dopo il “riposo forzato “

La sua presenza che torna a bordo campo sarà utile? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, partita valida per la 18esima giornata di Serie A. Questa la sua risposta: “So bene che ho creato problemi ai giocatori facendomi espellere, io non posso fare a meno di loro, quando manca qualcuno sono in difficoltà e a disagio, li voglio tutti vicini, e so quanto è importante la presenza di ognuno. Io non ho fatto la cosa giusta ed ho penalizzato la squadra in queste due partite e la responsabilità delle due sconfitte è mia e non succederà più perché sono stato male a vederla da fuori”.

Spalletti ha saltato per squalifica le ultime due gare di campionato del Napoli contro Atalanta ed Empoli, entrambe perse.

