Mirabelli: “Napoli, esempio da seguire per il calcio italiano”

Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, oggi al Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, riguardanti il Napoli, e parlandone addirittura in modo entusiastico, asserendo “che sia un modello per tutto il calcio italiano“. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del DS del Padova Mirabelli, che si e’ anche espresso sulla lotta scudetto e la sfida del Maradona contro il “suo” Milan:

Sulla gestione del Napoli: “Credo che il Napoli sia un esempio da seguire per il calcio italiano“

Sulla lotta scudetto: v “Inizialmente ha trovato una Juventus da record – ricorda Mirabelli – in chiave Scudetto. Non è facile continuare negli anni a cambiare ma a lottare comunque. Quest’anno non ci sono favoriti, il Napoli se la può giocare tranquillamente. Non tralascerei nemmeno la Juventus che sembra attardata per la Champions. I partenopei stanno facendo un grande lavoro e magari potranno coronare questo grande lavoro con una sorpresa e regalarsi lo Scudetto. Spalletti è abbastanza radicato ed esperto, sa gestire determinati momenti. Il Milan è una squadra giovane ma forte, attualmente invece il Napoli ha secondo me è matura: sa come deve giocare una partita come questa. L’affronterà in una maniera diversa, con l’età giusta e l’esperienza giusta. Potrà averne solo benefici, io sono molto fiducioso per il Napoli. Spalletti? Lui, Pioli e Inzaghi sono tre allenatori importanti. Bisogna dire che lui è riuscito a essere bravo anche in piazze abbastanza difficili, non lo scopro di certo io. Ha carisma, conoscenze tecniche, tutto ciò che deve avere per essere il tecnico del Napoli oggi. Zitto zitto potrebbe spuntarla alla fine. Anche l’ambiente dev’essere fondamentale, dev’essere compatto e dare entusiasmo. Solo così si possono raggiungere obiettivi importanti“.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati