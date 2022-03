Kvaratskhelia-Napoli: DS Rubin “Valuteremo con piacere eventuali offerte, se ve ne saranno”

Oleg Yarovinsky, DS del Rubin Kazan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Express, e nell’ intervista si e’ parlato anche di mercato, ed alla domanda se vi fosse stata un’ offerta da parte del Napoli per il calciatore del Rubin, Kvaratskhelia o Tolbi ha cosi risposto:

“Offerte per Kvaratskhelia o Talbi? Al momento non ce ne sono, ma se arriveranno le prenderemo in considerazione con grande piacere. Al momento però, ripeto, non sappiamo cosa accadrà in estate e se ci sarà l’opportunità di ridurre al minimo i rischi, dobbiamo parlare onestamente”

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati