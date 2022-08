FOTO: Verona – Napoli 15/08/22

Ecco le foto della prima partita di campionato Verona-Napoli. Vinta 5-2 dagli azzurri. Foto Mosca

Gli azzurri di Spalletti dilagano a Verona.

Il match si accende al 29′, dopo la prima rete di Lasagna. L’attaccante gialloblu lasciato libero su un calcio d’angolo insacca agevolmente. Gli uomini di Spalletti non si lasciano scombussolare dal vantaggio dei padroni di casa ed al 37′ Kvaratskhelia sigla il suo primo gol in Serie A, svettando in area alle spalle di Osimhen sul cross di Lozano. Nei minuti di recupero su un corner di Di Lorenzo Osimhen si divincola facilmente dalle marcature ed allungandosi col destro trova il gol del vantaggio. I partenopei chiudono quindi il primo tempo sul 1 a 2. Il pareggio di Henry se non per illudere i tifosi scaligeri serve a ben poco. L’approccio di Kvara alla Serie A è spettacolare. Il georgiano oltre al gol propone un filtrante preciso per l’incursione di Zielinski che freddo a tu per tu con Montipo firma il 3 a 2 azzurro.

Da qui in avanti gli uomini di Cioffi perdono completamente la bussola. Lobotka avanza indisturbato centralmente e dal limite trova l’angolo basso della porta. Da una bella triangolazione tra Di Lorenzo Osimhen e Politano scaturisce il 5 a 2. Nel finale c’è tempo per l’esordio di Zerbin, un gol di Ounas annullato al VAR, e l’ammonizione di Kim. Buona la prima per Spalletti.

