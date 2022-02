DI FAZIO: “Il mio libro ‘Aboliamo la Juventus’ lancia una provocazione per costruire una società giusta. Ho immaginato la città di Magath e i quartieri hanno i nomi di chi ha segnato in finale di Coppa dei Campioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pompeo Di Fazio, scrittore: “Sono tifosissimo del Napoli, anche a distanza perché vivo a Roccasecca in provincia di Frosinone. Ho scritto un libro che si intitola ‘Aboliamo la Juventus’ per rispondere a una semplice domanda ‘Come costruire una società giusta dove vivere tranquillamente?’. Ho lanciato questa specie di provocazione. Abbiamo provato un po’ di soluzioni e forse quella giusta è abolire la Juventus per creare un nuovo tipo di società. La fase ‘Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta’ è l’origine del male. L’idea è molto semplice, c’è la domanda di fondo e mi è sorta quando stava nascendo mia figlia (che ora ha quattro mesi). La risposta che ho trovato è abolire la Juventus e costruire una nuova società. Ho immaginato la società, le ho dato un nome: la città di Magath (come il giocatore dell’Amburgo). La città è divisa in tanti quartieri che prendono i nomi dei giocatori che hanno segnato alla Juve nella finale di Coppa dei Campioni che ha perso. Questo testo è anche un’autobiografia, ci ho messo del mio personale. Il libro si chiude con una frase, ‘Vai con Dio e con Diego’, che per me è la stessa cosa. Nel libro c’è scritto che non accompagnerò mai mia figlia a fare un esame a Perugia…”.

