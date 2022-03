De Grandis: “Per lo scudetto pensavo Inter, ma le seconde linee del Napoli…”

Stefano De Grandis, giornalista ed opinionista Sky, e’ intervenuto ai microfoni della stessa emittente, esprimendo il suo pensiero sulla lotta scudetto di questo campionato, ed ha affermato quanto segue:

: “Ho sempre puntato sull’Inter, perché mi è sempre piaciuta di più come undici. Dico però che il Napoli può vincere, perché ha le migliori seconde linee del campionato. Ora succede che Barella sembra il suo cugino scontento, e qual è la sua alternativa nell’Inter? Non c’è. Se Brozovic sta male, qual è la sua alternativa? Non c’è. Nel Napoli invece le seconde linee sono buone, Anguissa è andato via per la Coppa d’Africa e Lobotka si è dimostrato bravo. A parte Osimhen, che è difficilmente rimpiazzabile, il Napoli è rimasto a galla. Tutte le seconde linee valgono nel Napoli, addirittura Juan Jesus è riuscito a fare bene quando mancava Koulibaly. Per questo motivo il Napoli si può lasciare apprezzare. Nell’altra volta che sfiorò lo scudetto con Sarri aveva la Juventus che era l’acchiappatutto, adesso la Juve non c’è. Quindi il Napoli si deve giocare fino in fondo questa possibilità”.

