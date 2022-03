CARLINO: “Sabato offriremo gadget e accoglienza ai profughi in occasione di Napoli-Juve. Sfida proibitiva ma possiamo salvarci! Il Napoli di Spalletti se la giocherà fino alla fine, Osimhen ha la ‘cazzima’ giusta”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile:

“Sabato ci sarà Napoli-Juventus e daremo gadget ai profughi che verranno a seguire la partita a Cercola, per dare alle persone un paio d’ore di felicità, sperando di fare il colpaccio. Questa guerra è incredibile, vedere i bambini che scappano è bruttissimo. Dopo la pandemia non ci voleva proprio. Non credevo mai di vedere un’altra guerra alla mia età. Avremo un bus che andrà all’Edenlandia, poi in giro per Napoli, a Cercola con noi, avranno delle magliette del Napoli Femminile, vivendo una giornata di spensieratezza lontani dalla guerra.

Credo che anche De Laurentiis si sia mosso in questo senso, poi ognuno fa quello che si sente. Lui ha più possibilità di noi e penso farà qualcosa dal suo canto in quanto cittadino. Tornando al match di sabato, aspettiamo tutti allo Stadio Comunale di Cercola alle 12:30. Ingresso gratuito, daremo dei gadget anche ai bambini napoletani oltre a quelli ucraini. Una partita proibitiva ma la Juve non ha fatto benissimo nell’ultima uscita e ci ha un po’ penalizzato dato che ha perso contro una diretta concorrente, ovvero contro l’Empoli.

Le ragazze sono motivate anche al netto della sconfitta inaspettata delle bianconere con l’Empoli. Il girone di ritorno lo abbiamo affrontato bene, dobbiamo continuare con la striscia positiva. La squadra oggi è ben messa in campo da due allenatori giovani e bravi, Domenichetti e Castorina stanno facendo bene. C’è un direttore generale che di calcio ne sa più di noi.

Nel girone d’andata non abbiamo fatto bene e dobbiamo recuperare. Abbiamo sei finali, compresa questa con la Juve e vogliamo vincerle tutte. Se ci riusciamo siamo in Serie A, se non ci riusciamo dipenderà anche dai risultati delle altre squadre. Il Napoli di Spalletti se la giocherà fino alla fine, è a tre punti dal Milan. Era inaspettato un campionato del genere, complimenti alla società e a Giuntoli che non sbaglia un colpo. Su tutti Osimhen, che è costato tanto ma è forte e ci mette in campo quella ‘cazzimma’ che altri non hanno”.

