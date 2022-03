BARDELLI: “Napoli-Milan, avremmo potuto vendere 150 mila biglietti! Stadio pieno per la partita di cartello? C’è disaffezione ovunque, il tifo è televisivo ma i napoletani sono sempre innamorati”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Area Sport di TicketOne: “Come si può non credere adesso allo scudetto. Ho già accennato che per questa partita ci volevano due ‘Maradona’. Avremmo potuto vendere 150 mila biglietti, viste le richieste che abbiamo avuto. C’è tanto entusiasmo. Il momento non è felice, usciamo da una pandemia, entriamo in una situazione di guerra, anche se è lontana da noi fisicamente la sentiamo e diventa un deterrente per andare a divertirsi. L’entusiasmo, quindi, c’è. È palpabile. Ieri abbiamo avuto un assalto, venduto in quattro ore praticamente tutti i biglietti. Tifosi presenti solo ora con una partita di livello? Purtroppo il tempo ha cambiato lo sport. Non è un fenomeno solo di Napoli. La disaffezione è in tutti gli stadi. Se non c’è una partita di cartello è difficile vedere il tutto esaurito. Se le cose andranno come speriamo, le prossime partite avranno il pieno, la gente avrà voglia di tornare sugli spalti. Si tifa il risultato? La società Roma ha perso totalmente quello che è l’amore della romanità. Il tifo da dentro lo stadio non è caldo. C’è un tifo televisivo. Arrivare allo stadio è sempre più faticoso. Poi ci sono i biglietti da pagare. Quest’anno non c’erano neanche gli abbonamenti e diventa più difficile pagare il biglietto ogni volta. Non credo che i napoletani siano meno innamorati del Napoli, l’amore c’è sempre ma il modo di manifestarlo è diverso”.

