Anguissa, Lobotka e Demme: alla conquista della maglia.

Ancora non vi è certezza su chi tra: Anguissà, Lobotka e Diego Demme, entrerà in campo da titolare nell’attesa partita Napoli – Inter.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha cercato di formulare un ipotesi: ““La qualità occorrerà per arginare il gioco dell’Inter. Non che Anguissa garantisca meno geometria, ma Lobotka al momento sembra indispensabile.”

Il camerunense, di ritorno dalla Coppa d’Africa non sembrerebbe essere sulla lista dei possibili titolari per lo scontro con l’Inter.

C’è da dire però che nel quadro della possibile formazione di sabato, risuona anche il nome di Diego Demme che nell’ultimo periodo ha visto un pò troppo spesso la panchina.

Non solo Anguissà è in forse ma anche il neo vincitore della Coppa d’Africa Koulibaly. I due infatti devono ancora rientrare in Italia, perdendo in questo modo l’allenamento a Castel Volturno voluto da Spalletti. Non che la loro presenza sia da eliminare a priori ma non è detto che i due entrino in campo contro l’inter dal primo minuto

