Al termine di Napoli – Milan, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli. Leggiamo insieme le sue parole:

“Abbiamo interpretato bene la partita. Abbiamo fatto una buona prestazione e sono contento, ma dobbiamo pensare già alla prossima. Oggi mi è piaciuta la personalità della squadra per come l’abbiamo approcciata e interpretata. Se il collettivo gioca bene poi si esaltano anche le qualità dei singoli.

Questo risultato non cambierà nulla per la partita di Champions League, saranno due sfide di un altro ambiente da dentro o fuori. Guarderemo bene questa partita entrambi, ma sarà una partita diversa. Brahim Diaz voleva continuare, ma ha avuto un problema agli adduttori e non ho voluto rischiarlo.

I nostri tifosi sono unici, ci sostengono e sono sempre ovunque anche se non abbiamo vinto tanto quest’anno. Non mi esprimo sui tifosi del Napoli, loro vinceranno meritatamente questo scudetto con molte giornata d’anticipo. Complimenti ai giocatori, a Spalletti e a loro. Ci incontreremo in altre due sfide ancora stimolanti con loro. Sono i Quarti Champions.

E’ la prima volta che il Napoli non vince senza Osimhen, è un giocatore straordinario con caratteristiche uniche. Vedremo tra 10 giorni che accadrà“

