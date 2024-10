Napoli troppo forte per questo Milan, Fonseca spiega il KO: “Sono responsabile per quello che succede in campo”

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan perde malamente 2-0 contro il Napoli a causa dei gol di Lukaku e Kvaratschelia. È stata una vittoria emozionante per i partenopei, che volevano vedere continuare la loro striscia positiva anche in uno stadio caldo come quello di Milano. I rossoneri non sono riusciti a trovare spazi davanti in maniera qualificata, mentre la difesa non è riuscita a reggere l’attacco azzurro. La mancata presenza di Pulisic e Rafal Leao è stata ingiusta poiché il secondo tempo si è concluso con una quasi sconfitta. Solo Okafor ha provato a mettere pressione su Meret senza trovare una soluzione adeguata. Un vero smacco questo che dopo la vittoria nel derby i tifosi avevano una maggiore predisposizione positiva. Dopo il KO con la Fiorentina, questa sconfitta è sanguinosa per la classifica. Il Milan deve stare attento a non farsi staccare da Lazio (impegnata col Como), dalla Fiorentina che giocherà contro il Genoa e dall’Atalanta contro il Monza.

A DAZN Paulo Fonseca ha analizzato il KO del Milan contro il Napoli: “Sono sempre responsabile per quello che succede in campo. Non è facile prendere gol all’inizio, ma loro hanno fatto sì due gol ma abbiamo avuto una buona reazione. Abbiamo giocato un calcio positivo con qualità con una squadra che si difende bene. Scudetto? Dopo aver visto come abbiamo giocato e creato ha dimostrato di essere unita anche se non abbiamo avuto calciatori titolari. Ma nessuna squadra ha mai perso dopo nove partite o ha vinto lo scudetto dopo nove partite. Abbiamo creato tanto e ci è mancata solo l’occasione vincente”.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato