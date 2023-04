Conferenza Stampa Pioli dopo Milan – Napoli

Al termine di Milan – Napoli il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Leggiamo insieme le sue parole:

“50-50 le possibilità di qualificazione, il turno è tutto da conquistare e ci aspetta una partita equilibrata e difficili. Rimpianti? Sì, l’unico è non aver avuto lucidità e velocità: forse ci siamo un po’ seduti, è un peccato ma abbiamo speso tanto ed è comunque una buona prestazione. Serviranno due prestazioni di alto livello, aspettiamo la prossima”

“È stata una serata emozionante, quando le partite sono così importanti lo stadio è fantastico: secondo me le due squadre possono giocare ancora meglio, ci sono state tante cose positive ed il calcio italiano sta crescendo viste le tre squadre ai quarti di Champions”

“Cosa mi aspetto a Napoli senza Kim e Anguissa? Siamo a metà della salita, gli ultimi tornanti sono i più difficili: il Napoli è una squadra forte e con molta qualità, nelle ultime cinque di Champions abbiamo subito zero gol ma le difficoltà ci sono ed il Napoli poteva segnare. Dobbiamo essere più attenti sulle palle inattive, metteremo in campo tutto perchè l’obiettivo è talmente importante che non sbaglieremo l’approccio e la determinazione. Nessuno di noi pensa di essere già in semifinale” “Calabria? Davide è un capitano vero, è stato così nei comportamenti quando le scelte andavano a suo svantaggio”

“Mi aspettavo 4-5 partite in 90 minuti? Molto più facile vedere partite così quando si affrontano due squadre di alto livello, non come lo 0-4 a Napoli. Sono due squadre forti con idee e qualità, hanno giocatori che possono risolvere le situazioni e le fasi difensive non possono essere impenetrabili. Poi gli episodi cambiano tutto, è importante essere solidi non solo tatticamente ma mentalmente. Abbiamo un modo di giocare che dobbiamo portare avanti con continuità senza farsi condizionare dagli errori: chi rimane più nella partita ha più possibilità di vincere”

