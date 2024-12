La Lazio stende (ancora) il Napoli: Baroni euforico del secondo successo di fila sui partenopei

Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Lazio ha replicato al Maradona e ha battuto il Napoli col gol di Isaksen. Dopo un primo tempo pimpante la sfida in Campania è stata molto pesante a causa dell’acqua e le intuizioni da parte dei mister l’ha fatta da padrone. Baroni ha trovato in Noslin l’arma vincente e il giocatore ex Verona ha proseguito quanto di buono realizzato in Coppa Italia. Infatti è suo l’assist vincente per Isaksen per lo 0-1 che ha rilanciato le ambizioni della Lazio in chiave scudetto-qualificazione Champions League. Eppure prima del gol del danese Dele Bashiru ha fatto tremare lo stadio con un tiro dalla distanza che ha fatto tremare l’intero stadio. Doveva essere un mese di dicembre pieno di “trappole” e invece si è trasformato (per ora) in un mese di euforia della Lazio. Dopo la sconfitta contro il Parma si sentiva aria di ridimensionamento, ma dopo doppio trionfo sul Napoli la situazione è totalmente cambiata. Bisognerà adesso stare attenti visto che in meno di 7 giorni ci saranno i match contro l’Ajax ad Amsterdam (che potrebbe chiudere la questione qualificazione agli ottavi di Europa League) e contro l’Inter all’Olimpico.

Marco Baroni a DAZN ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Napoli al Maradona nel secondo big match di questa giornata di Serie A, come ha riportato SportFace: “Siamo contenti, è stata veramente una bella partita, giocata bene come volevamo. Per noi era un esame, vogliamo giocare contro avversari difficili per alzare il nostro livello ed essere sempre più competitivi. Complimenti a tutti, anche a chi è entrato dopo che ha dato il proprio contributo. I ragazzi ci hanno dato subito grande disponibilità, ci auto-alimentiamo. È un gruppo che lavora, il primo confronto lo facciamo con noi stessi. La sfida è con noi, dobbiamo dimostrare di essere al livello di altre squadre forti. Abbiamo fatto molto bene, tranne negli ultimi 15’ del primo tempo in cui ci siamo innervositi”.

