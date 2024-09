Juventus-Napoli: Thiago Motta analizza il pari realizzato all’Allianz

La Juventus ha impattato per la terza volta in campionato per 0-0. Contro il Napoli la squadra bianconera ha cercato di realizzare azioni concrete, ma nel primo tempo e soprattutto nel secondo non sono state realizzate azioni degne di nota. Thiago Motta ha provato con i cambi (soprattutto quello di Vlahovic) a dare maggiore, ma il solo Yildiz non è stato in grado a dare quel guizzo che ci si aspettava. Rispetto alla partita in Champions League contro il PSV, la Juventus non ha dato quell’offensiva ideale che i tifosi si aspettavano. Non è una bocciatura, ma sicuramente è un passo indietro rispetto alla sfida in Europa. La prossima sfida sarà contro il Genoa al Marassi.

Thiago Motta a DAZN ha commento il pareggio per 0-0 tra la Juventus e il Napoli come ha riportato TuttoJuve: “Sicuramente per vincere, qualcosa in più e meglio, possiamo fare, perché abbiamo trovato delle squadre forti, delle squadre che sanno giocare, che hanno anche loro buoni giocatori, i nostri hanno fatto una buona prestazione. E’ chiaro che non possiamo essere contenti per il risultato perché entriamo sempre per giocare la partita e ottenere un risultato positivo, oggi non l’abbiamo ottenuto. Ma la squadra è quella, oggi per tanto tempo di gioco abbiamo messo il Napoli indietro, una squadra forte. E noi sicuramente da migliorare gli ultimi metri”. Il mister ha poi parlato di Vlahovic: “No, sta bene, non ha nessun problema. ha fatto un buon primo tempo, nel minutaggio che è stato in campo ha aiutato la squadra, cercando di attaccare la profondità, anche se oggi c’era poca profondità perché il Napoli è una squadra che viene a pressare, ma quando vedi che possiamo uscire con superiorità, loro si mettono più indietro, limitando questa profondità“.