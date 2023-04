Juve-Napoli, Raspadori decide il match. Azzurri sempre più vicini al trionfo

Big match da alta classifica all’Allianz Stadium: la Juventus, reduce da due sconfitte consecutive, ospita il Napoli. I bianconeri, con i 15 punti reintegrati in attesa della sentenza definitiva, si trova al terzo posto e ha la possibilità di sorpassare la Lazio con una vittoria. La squadra di Spalletti invece deve accumulare punti per festeggiare lo scudetto.

Raspadori decide il match

Nei primi 45 minuti Juventus e Napoli si studiano molto e provano timidamente di tirare in porta. All’inizio ci provano Cuadrado e Milik ma gli azzurri avanzano e Lozano ha una chance alla mezz’ora ma Danilo si oppone. Fa discutere un colpo di Gatti su Kvaratskhelia ma l’arbitro lascia correre.

Nella ripresa il Napoli sembra averne di più e Ndombelè calcia dai 20 metri ma Locatelli scivola e devia in angolo. Continua il forcing partenopeo con Kvaratskhelia che conclude ma centra Osimhen a centro area, il nigeriano prova a ridare ma trova ancora un angolo. Nonostante i cambi prestigiosi, la Juventus non riesce ad affondare il piede sull’acceleratore e il Napoli va vicino al gol sempre con il suo numero 9. Elmas scambia con Di Lorenzo e serve proprio l’attaccante che conclude col destro ma scheggia il palo. I padroni di casa salgono e su una palla recuperata su contropiede trovano il gol con Di Maria: il numero 22 bianconero rientra sul mancino e con una deviazione, batte Meret. Il VAR richiama però l’arbitro a revisionare il contatto dubbio tra Milik e Lobotka sulla tra quarti e annulla la rete. Il Napoli spinge e riesce a trovare la rete del vantaggio in pieno recupero con Raspadori: Elmas crossa dalla destra per il numero 81 che da solo colpisce al volo e fa passare la palla sotto alle gambe di Szczesny.

