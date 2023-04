Allegri post Juve-Napoli: “Napoli? Ha vinto lo scudetto”

Al termine di Juve – Napoli in conferenza Stampa ha parlato il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, leggiamo insieme le sue parole:

Fabbri ha arbitrato una partita perfetta, è stato bravo in tutte le situazioni. Dobbiamo rimanere sereni in vista dell’Inter, poi abbiamo il campionato e dobbiamo riprendere a vincere. Abbiamo tre punti di vantaggio sulla quarta e dobbiamo essere bravi, abbiamo fatto una buona partita contro un Napoli forte che ha meritato ampiamente lo scudetto. Su questo dobbiamo lavorare per la prossima stagione”

“Inter e squalifica Lukaku? Sarà una partita diversa, dobbiamo essere bravi e all’altezza. Il mio pensiero su Lukaku conta zero, accettiamo le decisioni degli organi competenti: se l’hanno ritenuto giusto, accettiamo con serenità e dobbiamo rimanere concentrati sulla stagione che stiamo facendo per vincere le partite sul campo”

In merito a Soulé

“Ha fatto una bella partita, tutta la squadra pure. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, un cross di Rabiot che andava chiuso: sono cose che fanno parte dei miglioramenti della squadra. Sono dispiaciuto perché abbiamo preso un gol da polli, un po’ di inesperienza. Fa parte del processo di crescita di ragazzi che non sono abituati a queste partite”

Sono fiducioso in ciò che stiamo facendo, stare quattro mesi in queste condizioni e trovare energie e concentrazioni non era facile. Nelle ultime partite però abbiamo perso tante volte e oggi dopo il gol annullato a Di Maria doveva finire 0-0″

Sul Napoli…

” Ormai ha vinto lo scudetto anche prima di stasera: è una squadra forte ed in salute, dovevamo fare una partita del genere e l’abbiamo fatta. Non ho nulla da rimproverare ai miei. De Laurentiis mi aveva cercato, poi ho fatto scelte diverse”

Finisce la conferenza di Massimiliano Allegri

