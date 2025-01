Romano “spaventa” il Napoli: il PSG pronto ad una mega offerta per Kvaratskhelia. Trovato il sostituto del georgiano?

Dopo la sessione di mercato estiva, il Paris Saint Germain sta nuovamente tornando alla carica per Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Il georgiano sta giocando bene e Antonio Conte lo ha rivalutato dopo la scorsa stagione. Il centrocampista offensivo in questa annata ha giocato 17 partite realizzando 5 gol e 3 assist. Come detto rispetto allo scorso anno Khvicha Kvaratskhelia ha ripreso ad avere un ruolo più centrale nel Napoli e le pretendenti al giocatore si sono fatti nuovamente sotto. Maggiori informazioni sul mercato riguardante Khvicha Kvaratskhelia li ha evidenziati Fabrizio Romano sui suoi social: “PSG e Napoli sono in contatto diretti e intensifica gli sforzi per realizzarlo ora pronto a offrire giocatori (incluso Skriniar) più contanti nell’accordo. Ora dipende dalla decisione del Napoli“. La cifra pattuita dovrebbe essere di 90 milioni di euro.

Se il Napoli dovesse accettare l’offerta del PSG per Kvaratskhelia, chi potrebbe essere il sostituto? Sempre secondo l’esperto di mercato il nome caldo è quello di Edon Zhegrova: “A quanto pare, questa settimana il Napoli si è avvicinato anche al Lille per Edon Zhegrova, che è in cima alla loro lista. Il Napoli apprezza Zhegrova, ma il Lille per ora non ha aperto le porte all’uscita di gennaio, il che non rende le cose facili perché vogliono tenerlo”. Edon Zhegrova in questa stagione ha giocato 21 partite realizzando 8 gol e 2 assist tra campionato e Champions League. Ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, anche se il Lille sta facendo già muro. Infatti in passato prima il Milan, poi la Roma e la Juventus e infine l’Atalanta hanno chiesto informazioni sulla possibile cessione del classe 99 del Kossovo.

