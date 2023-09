“Occhio al colpo di coda di Lazio, Roma e Napoli…” Ultime di mercato di Gianluigi Longari”

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, attraverso il suo editoriale sul sito dell’emittente sportiva ha fatto il punto sulle ultime battute del calciomercato:

“Saranno le ore di Amrabat, pazzo dalla voglia di ottenere il Manchester United al punto da rifiutare ogni tipo di proposta che gli sia stata recapitata. E poi quelle dell’Atalanta, che potrebbe pensare a un colpo di coda in avanti per sopperire all’uscita di Duvan Zapata, senza dimenticare la Lazio, la Roma ed il Napoli”.

Inoltre aggiunge: “Assente giustificata dovrebbe invece essere la Juventus, troppo compromessa dai danni lasciati in eredità della passata gestione per poter pensare di partecipare da protagonista al gran ballo delle prossime ore. Perché si ballerà, e questo è garantito, per ogni squadra di ogni aspettativa di classifica e di innesto. La festa sta per iniziare, e noi ne sentiamo già maledettamente la mancanza”. Ha evidenziato l’esperto giornalista attraverso il sito dell’emittente Sportitalia.

