Mercato Napoli, Conte vuole rinforzi in difesa: le possibili scelte

In attesa della sfida contro la Lazio, il Napoli si sta guardando intorno per rafforzare la squadra. I partenopei stanno giocando alla perfezione in questa prima parte di stagione e, nonostante l’eliminazione in Coppa Italia ad opera proprio dei laziali, il bilancio è più che positivo. L’attacco con l’innesto di Lukaku ha dato garanzie, il centrocampo rivoluzionato ha dato i suoi aspetti positivi e Meret si sta dimostrando pressoché affidabile. Ma come sappiamo Conte è un perfezionista e sta già pensando a come poter rafforzare la rosa in vista dei prossimi impegni europei (salvo cataclismi, il Napoli accederà sicuramente in una delle tre coopetizioni). Secondo quanto riporto da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale del Napoli è la difesa: infatti si vuole rafforzare la coppia difensiva formata da Rrahmani–Buongiorno. Secondo la rosea l’obiettivo principale è Danilo della Juventus. Il Brasiliano è in scadenza e in questa stagione ha giocato 14 partite tra campionato e Champions League realizzando un assist contro il Bologna.

Altro nome interessante è quello di Jakub Kiwior dell’Arsenal: il polacco classe 2000 ha giocato 11 partite tra Premier League e coppe varie realizzando due assist. Rispetto all’anno scorso, il suo ruolo è da comprimario e di conseguenza potrebbe esser ceduto per fare cassa o per migliorare il suo cartellino. Ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, ma il prezzo sta scendendo sempre più. Altro nome da aggiungere alla lista è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Lo sloveno ha giocato 15 partite tra Serie A e Coppa Italia realizzando 1 assist in campionato contro il Venezia e un gol contro la Salernitana. Ha una valutazione di 15 milioni di euro e l’affare si potrebbe completare solo a fine stagione. A questi bisogna aggiungere Patrick Dorgu del Lecce, ma il giocatore ha una valutazione di 40 milioni di euro.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato