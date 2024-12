Intreccio di mercato interessante sull’asse Napoli-Lecce: le ultime

Il Napoli e il Lecce nella prossima sessione di mercato potrebbero aprire dei dialoghi molto interessanti. Le due squadre infatti stanno ragionando su dei possibili affari che andrebbero a rinforzare la rosa dell’uno e dell’altro club. Da diverso tempo si sta parlando di un possibile interesse di Patrick Dorgu ai partenopei e adesso potrebbero esserci più fatti che parole. Infatti la dirigenza azzurra è al lavoro con vari dialoghi con Pantaleo Corvino, uomo cardine del mercato dei pugliesi, per analizzare al meglio l’ipotesi del passaggio del difensore-ala da Lecce a Napoli. L’interesse per Dorgu è oramai palese, ma l’operazione è abbastanza costosa e i giallorossi pretendono garanzie di rimpiazzo oltre che una cospicua somma. Per questo motivo i vari intrecci di mercato stanno andando avanti e sicuramente dopo le festività natalizie ci saranno delle novità più concrete.

Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ad AreaNapoli ha parlato del mercato del Napoli e del Lecce: “Il Napoli sta accelerando per Patrick Dorgu. Il calciatore piace particolarmente ad Antonio Conte e la società azzurra è al lavoro per accontentarlo. Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis hanno una strategia di mercato precisa. Il Napoli, pur di avere Patrick Dorgu, sarebbe disposto a cedere in prestito Giacomo Raspadori inserendo anche Zerbin, oltre a un conguaglio economico. Si tratta di un affare da complessivi trentacinque milioni di euro. Ma non è finita. Il Lecce avrebbe chiesto informazioni al Napoli per Juan Jesus considerando il lungo infortunio accorso a Gaspar. Il brasiliano potrebbe rientrare nell’affare. Raspadori starebbe temporeggiando mentre Dorgu e Zerbin avrebbero accettato le rispettive destinazioni“

