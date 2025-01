Il Napoli prepara il mercato di gennaio: occhi su difesa e centrocampo

Il Napoli é pronto a investire nel mercato di gennaio: al centro le operazioni su difesa e centrocampo

Il Napoli è pronto a tornare sul mercato nel mese di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Dopo aver speso quasi 150 milioni di euro nell’estate 2024, il club azzurro non intende fermarsi e ha già individuato gli obiettivi per il nuovo anno. La priorità rimane un rinforzo per la difesa, con l’idea di ingaggiare Danilo della Juventus. Il brasiliano, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe essere ceduto a parametro zero dalla Vecchia Signora, dopo essere stato messo fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Tuttavia, la parte più consistente dell’investimento potrebbe riguardare il centrocampo.

La società partenopea, infatti, è intenzionata a rafforzare questa zona del campo e ha individuato due profili di grande interesse: Jacopo Fazzini dell’Empoli, giovane talento che potrebbe arrivare per circa 12 milioni di euro, e Lorenzo Pellegrini della Roma. Il capitano giallorosso, spesso al centro delle critiche, potrebbe valutare un cambiamento di squadra e rappresenterebbe una grande occasione per il club di De Laurentiis. Con il mercato di gennaio alle porte, il Napoli è pronto a investire in modo mirato per continuare a essere competitivo sia in Italia che in Europa.

Articolo redatto da Marta Salmoiraghi

