Inter e Napoli non si fanno male: Inzaghi commenta il pari di San Siro

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Napoli nel big match di questa dodicesima giornata di Serie A. Una sfida intesa da parte di entrambe le rose che si sono fronteggiate alla pari per gran parte del primo tempo e parte del secondo. Ancora una volta ottima è stata la prova di Dimarco e di Barella che più volte hanno cercato la via del gol, mentre Calhanoglu è stato croce e delizia. Il turno ha realizzato il gol del pari e nel secondo tempo ha sbagliato il calcio di rigore mandando il tiro sul palo. A causa di ciò la classifica si è accorciata di parecchio: Atalanta, Fiorentina e Lazio adesso sono ad un punto dal Napoli e allo stesso punteggio dell’Inter. Il prossimo impegno dei neroazzurri sarà contro il Verona per poi affrontare in Champions League il Lipsia.

Simone Inzaghi a Inter TV ha analizzato il pareggio tra l’Inter e il Napoli, come ha riportato FCInterNews: “Abbiamo fatto un’ottima partita, dispiace per il risultato perché forse avremmo meritato qualcosa in più contro un’ottima squadra. Dell’Inter mi è piaciuto tutto, il secondo tempo è stato meglio del primo, ma il calcio non è sempre un’equazione perfetta. Il Napoli ha fatto la sua partita, è un avversario di valore che è meritatamente in testa alla classifica. L’Inter però è sempre stata squadra, abbiamo pareggiato dopo lo svantaggio e avremmo meritato di vincere. Abbiamo fatto un’ottima gara, ai ragazzi ho fatto i complimenti. Avevamo contro un avversario di valore considerato che mercoledì avevamo dato tanto contro l’Arsenal”.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato