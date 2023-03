Zuliani supera il limite della Vergogna!: “Andiamocene dalla serie A…”

Claudio Zuliani, giornalista tifoso della Juventus, attraverso l’editoriale su TuttoJuve lancia un’altra provocazione delle sue invitando la “Vecchia Signora”, ad abbandonare il movimento calcistico italiano:

“Se non ci vogliono, andiamo via. È ormai chiaro il disegno accattivante degli organi istituzionali, dei giudici, dei procuratori, degli avvocati, dei tifosi e della stampa tifosa: non vogliono la Juve. E allora prendiamo in seria considerazione l’ipotesi di andarcene. Ma sul serio. Se la Juve decidesse di partecipare ad un altro campionato, quello di San Marino, per esempio, lor signori dovrebbero contrattare il nuovo bando dei diritti tv senza la squadra più seguita d’Italia. Non solo, senza i tifosi più numerosi d’Italia. Che conseguenze porterebbe una decisione così epocale? Provate a mettervi seduti ad un tavolo e spiegare agli stake holders che devono pagarvi di più ma mancano le partite di maggior ascolto. Senza considerare le conseguenze materiali dell’assenza di circa 12 milioni di tifosi che per il mondo del marketing pallonaro sarebbero clienti. Gli appassionati bianconeri continuerebbero a comprare merce esclusiva della Juve, a pagare biglietti per lo Stadium e non portare più soldi alle altre squadre italiane”.

Inoltre, Zuliani, aggiunge: “Lo so che voi pensate sia utopia ma i segnali che arrivano sono notevoli. Ti puniscono di 15 punti sul niente e scatta la caccia alle streghe per un derby d’Italia vinto meritatamente dove gli Anti-Juventini ti rivolgono la solita accusa: LADRO. Gli stessi che nel derby di ritorno dello scorso campionato hanno osannato lo stesso varista che non ha concesso alla Juve un calcio di rigore per fallo subito da Zakaria all’interno dell’area di rigore”.

“E tutto il resto del campionato a dire giusto così, sono i soliti juventini a rubbare. E allora basta. Ci meritiamo un campionato che sia orgoglioso di chi porta ascolti e campioni. Ci meritiamo una stampa che parli della partita in maniera onesta. Ci meritiamo una giustizia che garantisca il giusto processo. Ci meritiamo un racconto reale e non virtuale. Sarà pure utopia, ma pensiamoci”.

