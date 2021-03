Il miracolo di San(genna)Rino e la disfatta del maestro. Dopo quanto accaduto nella serata di domenica all’Olimpico, è tempo di bilanci per uno degli allenatori più discussi della stagione: Gattuso.

Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal“, Dino Zoff. Così si è espresso l’ex portiere e allenatore della Nazionale: “Gattuso, appena ha ritrovato i suoi calciatori, ha fatto bene. A Roma ha vinto tranquillamente. Sfido chiunque a far bene con le assenze avute dal Napoli…”.

DinoMito poi s’è soffermato su un altro tecnico apparso in difficoltà, bersagliato dalla critica per i risultati altalenanti: Pirlo. “Forse aveva bisogno di esperienza, ma è una persona a modo e in grado di far bene. Non so se un altro allenatore avrebbe fatto meglio al suo posto...”.

Infine Zoff si esprime riguardo la probabile vincitrice dello scudetto, il discorso e tutt’altro che chiuso, ma il popolo di fede bianconera ha poco da recriminare: “Bisogna tener conto che, dopo 9 Scudetti, il decimo diventa difficile. Qualche difficoltà alla Juve erano preventivabili. Forse sono state troppe...”

