Zoff: “I portieri non devono essere giudicati per ciò che fanno con i piedi”

L’ex portiere l’Italia Campione del Mondo ’82, Dino Zoff, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica “1 Football Club”. DinoMito non le manda certamente a dire, e nonostante tutta la sua carriera, anche da allenatore, sia sempre stata costellata dalla pacatezza, in questa occasione cambia tono. Facendo alcune considerazioni polemiche sulla fantomatica moda di costruire dal basso, affidata ai piedi degli estremi difensori: “Sono stufo di sentire che i portieri sono forti perché giocano con i piedi. Vorrei sentire che lo siano perché giocano anche con i piedi. Il portiere non deve rischiare niente in assoluto, è inutile se dribbli l’attaccante per quattro volte e poi prendi gol alla quinta…“.

L’ex allenatore di Lazio e Fiorentina, nonchè Commissario Tecnico di una sfortunatissima Nazionale, sconfitta in Finale dell’Europeo dalla Francia, ne fa una questione propriamente tecnica: “Bisogna partire da presupposti diversi. Il rischio non può correrlo il portiere, non è un centrocampista. Si sono viste delle cose quest’anno che hanno penalizzato le squadre ad alto livello. Sono stufo di sentire giudicare i portieri per ciò che fanno con i piedi, bisogna giudicarli per i loro fondamentali, e quando fanno una topica la colpa è degli allenatori che gli chiedono di fare cose al di fuori delle proprie caratteristiche…”.

Prima di passare alla Juventus, con cui ha vissuto un decennio di successi in campo, cominciando proprio sulla panchina della Vecchia Signora la sua seconda giovinezza in panchina, Zoff è stato il portiere di un Napoli che non aveva le medesime ambizioni scudetto di quello attuale.

Un legame forte e indissolubile con la piazza, che traspare dalle parole con cui giudica la stagione degli azzurri: “Il Napoli ha avuto qualche blackout in casa che è stato determinante. La squadra si è espressa quasi sempre bene, non so da cosa sia determinato, ma è successo. Fiducia a Spalletti, per me, perché ha portato la squadra in Champions, ha i suoi meriti!”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati