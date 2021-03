Zoff consiglia Meret: “Deve giocare con continuità…”

Dino Zoff è un’icona, non solo dell’italico pallone. E’ stato il portiere dell’Italia Campione del Mondo nel 1982, nonchè ex Commissario Tecnico della Nazionale. E proprio approfittando della paura per le Qualificazioni Mondiali, DinoMito ha rilasciato alcune dichiarazioni sul gruppo di estremi difensori convocati da Roberto Mancini.

Ai microfoni di TMW Radio, Zoff dispensa un prezioso consiglio ad Alex Meret: “Mi piace molto, ma deve andare a giocare con una certa continuità per accumulare esperienza. Non credo che la soluzione migliore sia continuare ad alternarsi…“.

Una specie di sentenza, quella emessa da Zoff, che fa il paio con le sue considerazioni sul titolare della porta azzurra, Gigio Donnarumma: “E’ sicuramente iI più forte d’Italia. La carta d’identità gioca a suo favore, ha ancora una intera carriera davanti a sé. E proprio per questo capisco poco perché lotti così tanto per l’ingaggio. Non si deve preoccupare di avere più o meno milioni di euro in questo momento, perché il suo futuro è splendido. Ritengo che debba anteporre il lavoro al guadagno in questo momento, anche perchè deve ancora pensare a diventare un grande portiere…”.

