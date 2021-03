Zoff: “Europeo? Nessuno ha più dell’Italia”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Dino Zoff:

“In colpa per il gol di Altafini negli ultimi minuti per battere il Napoli di Vinicio dopo le mie parate? Dispiacque per il Napoli, ma giocavo per la Juventus e lottavo per il campionato. Mancini? Sta facendo ottime cose, al di là del record di risultati. I numeri son numeri: grande merito a Mancini, sono molto fiducioso per il cammino dell’Italia all’Europeo. Direi che nessuna nazionale ha più di noi in questo momento. Insigne? In Nazionale dovrà fare grandi cose, vedremo se ci darà il salto di qualità. L’Italia gioca bene: la squadra che vince gioca bene se la striscia di risultati è così lunga. Giocare bene senza vincere è un non senso. L’Inter merita di vincere il campionato? La classifica rappresenta la forza di una squadra. L’allenatore importante è quello che fa giocare la squadra esaltando le qualità che ha. Attaccante più difficile da fermare? Riva era la massima espressione del goleador, ma anche Pulici si trasformava nei derby. Mia parata su Oscar? Difficile, ma ci si affeziona anche al valore. La Juventus non ha sbagliato a prendere Pirlo: viene da 9 scudetti vinti, non è semplice ripetersi. L’Inter è proiettata alla vittoria del titolo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati