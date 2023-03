Ziliani si “diverte” su Twitter “Caressa triste per la sconfitta della Juventus…”

La Juventus è stata sconfitta dalla Roma allo stadio Olimpico, la squadra bianconera ha interrotto la sua fila di vittorie consecutive. Paolo Ziliani su Twitter ha così riferito:

“Non capisco la tristezza di Caressa per la sconfitta della Juventus: a me pare che quando la palla lascia il piede di Mancini non sia più di nessuno, quindi il gol può essere anche della Juve che continua così la sua rimonta Champions. E comunque, su con la vita SkySport”, ha scritto il giornalista non risparmiando un’evidente frecciata a Fabio Caressa in studio a SKY Sport per commentare Roma-Juventus.

Le parole di Ziliani hanno infiammato i social. Tantissimi i commenti e reazioni da parte degli utenti, alcuni dei quali dai toni anche un po’ troppi ingenerosi nei confronti del noto presentatore calcistico di SKY Sport.

Ricordiamo che Caressa la scorsa settimana è stato protagonista di un battibecco con Marco Bucciantini in merito alla non importanza del possesso palla ai fini di un risultato di una partita di calcio. Parole che scatenarono un’altra marea di commenti.

