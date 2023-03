Ziliani sentenzia: “Bisogna avere pazienza, per gli illeciti dovrebbe esser radiata…”

Juventus a 41 punti in classifica, si è portata a -7 dalla zona Champions. Sulla querelle secondo posto e punti conquistati, al netto del -15 in classifica, Allegri insiste sui suoi conti.

“Abbiamo 56 punti è questo è un fatto. Piaccia o non piaccia. Noi ci siamo dati dei mini obiettivi per raggiungere a fine stagione la quota Champions. Alle situazioni esterne ci penserà il club. Abbiamo 6 punti sull’Inter, 8 sul Milan, 4 sulla Lazio e credo 9 sulla Roma. Vediamo a fine anno dove saremo”.

Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto un messaggio su Twitter che sembra stroncare le ambizione della squadra bianconera e dei suoi tifosi.

“Bisogna avere pazienza. Per gli illeciti che ha commesso la Juventus dovrebbe essere radiata. Non succederà, ma è impossibile che eviti la retrocessione in B (pena minima). E vada fuori dalle coppe per 2-3 anni. Per qualche anno andrà meglio. Per qualche anno”, ha scritto il noto giornalista che non ha mai nascosto la sua avversione ai bianconeri.

