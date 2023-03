Ziliani e quella verita’ che brucia a tutta l’Italia: “Mandarla in B (se non in C)!…”

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, attraverso il suo profilo Twitter molto seguito, ha messo in evidenza la situazione che vive la Juventus soffermandosi sull’ delicato caso stipendi che potrebbe portare alla retrocessione del club nelle serie inferiori:

“A pochi giorni dall’udienza preliminare del processo penale per l’Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parla. La prima: in quanto a gravità di reato le manovre stipendi stanno alle plusvalenze fittizie (quelle del -15) come il Real Madrid sta al Ponferradina. Se poi consideriamo che nel processo sportivo che si terrà a fine aprile-inizio maggio oltre alle manovre stipendi verranno giudicati anche gli illeciti commessi nel filone “club amici” (le succursali), il quadro accusatorio per la #Juve si fa ancor più pesane”.

Inoltre, Ziliani, ha aggiunto:

“La Corte d’Appello ha già spiegato che la bussola della giustizia sportiva è l’articolo 4, quello sulla lealtà sportiva. Ebbene, le manovre stipendi sono la rappresentazione plastica della demolizione fatta dalla Juve di tutto ciò che attiene alla lealtà sportiva. Ci sono le prove provate di tutto: falsi in bilancio, documenti non depositati in Lega, scritture private occultate, stipendi non pagati, truffe all’Erario, ricorso a false fatture, IVA evasa, ammissioni di tesserati e non, intercettazioni confessorie, sequestri”.

“C’è soprattutto la decapitazione del CdA fatta da Exor per togliere dalla circolazione Agnelli, Paratici e gli alti dirigenti dell’area amministrativa ritenuti dalla stessa proprietà insalvabili: Agnelli e Paratici possono considerarsi fin da ora radiati dal calcio. Le carte della Procura di Torino bastano e avanzano per privare la Juventus dello scudetto 2020, mandarla in B (se non in C), vedere i 23 tesserati del 2019-20 e i 17 del 2020-21 squalificati per un mese; alcuni per due avendo aderito a due manovre, come pure Dybala”. Ha evidenziato Ziliani su Twitter

