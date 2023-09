Ziliani difende De Laurentiis: “Vergognatevi”

Uno dei tanti casi di trattative di rinnovo, in casa Napoli è quello di Kvaratskhelia.

Le tante voci sul possibile adeguamento contrattuale del georgiano, hanno portato un duro comunicato del Presidente De Laurentiis, nei giorni scorsi.

Il Patron azzurro sul suo profilo twitter definì tutte cazzate, quanto scritto o detto sul futuro del numero 77.

Opinione che ha scatenato ovviamente, polemiche, tra chi ha difeso quella posizione e chi invece, l’ha attaccata duramente.

Tra chi ha preso le parti del Presidente azzurro c’è Paolo Ziliani. Sulle pagine del Fatto Quotidiano, il giornalista prende decisamente le parti di ADL.

“Tutti indignati e a strapparsi i vestiti per l’uso di un termine definito scurrile, per altro virgolettato, ma alzi la mano chi non ha mai pronunciato tale parola, in vita sua”

Poi prosegue denunciando, quanta ipocrisia vige, nell’opinione pubblica nostrana:

“Sono questi gli scandali di cui il calcio italiano deve preoccuparsi, oppure sono altri, come ad esempio il patteggiamento FIGC-Juventus?”

Proseguendo Ziliani fa riferimento alle parole di Gravina, sulla salvaguardia del brand Juventus:

“Sono queste le cose per cui sarebbe il caso di vergognarsi. Poi ne riparleremo con l’esercito dei bacchettoni”

Un atto dovuto del Fatto Quotidiano, per un caso che è andato oltre, la reale gravità.

Sono arrivate anche parole di ringraziamento, da parte di De Laurentiis, per Ziliani.

Deontologicamente parlando, si dovrebbero sempre evitare, messaggi “forti” , soprattutto quando si ha un ruolo istituzionale. Vero è altrettanto, che bisogna però, essere coerenti dall’inizio alla fine. Indignarsi solo su queste cose e sottacere su altre, non è professionalmente, un servizio ben fatto.

