Zielinsky “freme”…alle 8:30 era gia’in stazione…destinazione Bologna!

Il Corrire dello Sport, versione on line, ha promulgato la notizia di una giornata iniziata di buon mattino per Piotr Zielinsky. Il calciatore infatti stamane ha effettuato il tampone che gli ha consentito, da solo, di raggiungere i compagni a Bologna, si trovava presso la stazione di Afragola, per giocare la gara del Dall’ Ara contro i felsinei. Ecco la nota del CdS: “All’alba, dopo aver ultimato il periodo di isolamento, si è potuto mettere in viaggio: Spalletti lo sta aspettando in albergo per farlo giocare stasera, al Dall’Ara”

