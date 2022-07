Zieliński-West Ham: il Napoli vacilla, ma il prezzo è (quasi) giusto

Pare che il tempo di Zieliński all’ombra del Vesuvio stia scadendo, lasciando in tifosi e addetti ai lavori un senso di ineluttabile sconforto. L’eventuale partenza del polacco probabilmente genererà un mucchio di rimpianti.

Perché Piotr è un talento indiscutibile, che si porta dietro, però, dubbi irrisolti sui motivi per cui non sia stato in grado di manifestare finora le sue qualità.

Zieliński talento incompiuto

In effetti, il Napoli ha potuto godere solo a sprazzi dell’eterna promessa, purtroppo incompiuta.

Almeno a queste latitudini, Zieliński è stato incapace di spazzare gli innumerevoli dubbi causati da una perenne mancanza di continuità.

Lecito, a questo punto, domandarsi se le sue incertezze emotive siano state il frutto di endemica indolenza, mancanza di attributi, o semplicemente, innata strafottenza.

Tanto, pur limitandosi a svolgere il compitino tecnico-tattico assegnato, le consuetudini contrattuali pre-Covid gli avevano comunque garantito un sontuoso ingaggio. Tipico di Top Player veri, piuttosto che presunti oppure in continuo divenire.

Maxi offerta West Ham

Insomma, sembra davvero che le strade si possano separare. Il West Ham è pronto alla maxi offerta: 35 milioni di euro al club partenopeo. Più 5 milioni e passa al giocatore, che vacilla, ingolosito dai soldi. Nonché, da una nuova avventura professionale.

A Londra sono ottimisti sulla chiusura dell’affare. I soliti bene informati, addirittura, vociferano che gli Hammers abbiano già l’accordo con il centrocampista e debbano lavorare soltanto sui dettagli, per convincere il Napoli della bontà dell’intera operazione.

Di conseguenza, se da Castel Volturno arriveranno aperture concrete alla cessione di Zieliński, il tormentone attorno al destino del numero 20 in maglia azzurra troverà finalmente una soluzione che metta d’accordo tutte le parti in causa.

Lasciando l’amaro in bocca nei napoletani, consapevoli spettatori di una carriera con il freno a mano tirato, intristiti ed arrabbiati al pensiero di cosa sarebbe potuto diventare il polacco qualora il suo calcio non fosse andato a intermittenza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL MERCATO DEL NAPOLI:

Approfondisci la strategia del Napoli per arrivare a prendere Kepa

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati