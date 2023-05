Zielinski: Vorrei restare a Napoli!

A parlare è il centrocampista polacco al termine della partita di Monza. Una sconfitta quasi fisiologica, che Piotr analizza ai microfoni di DAZN:

“Non siamo riusciti a finalizzare. Io una volta sono riuscito a calciare, sono stato pericoloso. Altre due volte ho scelto di passare, ma è stata la scelta sbagliata. In questo dovevamo sicuramente fare meglio. Dispiace perché potevamo fare di più”

Non fa mai piacere perdere una partita, anche se arriva in un momento di assoluta euforia. Zielinski in estate poteva andare via, c’era l’interesse da parte della Premier è rimasto per vincere. Una scelta azzeccatissima:

“È stata una vittoria di tutta la squadra, della società, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. C’era qualche offerta dall’Inghilterra, una mia intuizione di non andare, volevo far bene col Napoli. Sentivo dentro me di restare e cercare di fare qualcosa di importante, così è stato. Sono contento”

Hai ancora questa sensazione, di continuare il progetto con il Napoli?

“Assolutamente si. Io vorrei rimanere a Napoli. La squadra sta bene, poi bisognerà vedere se qualcuno partirà, quali giocatori arriveranno. Così come è stato l’anno scorso, sono tranquillo. Sono sicuro che la società valuterà tutte queste cose, il Napoli sarà protagonista anche la prossima stagione”

Quale immagine si porta Piotr Zielinski di questa stagione, il ricordo più bello. Il numero 20 azzurro non ha dubbi:

“La vittoria all’Alliance Stadium. Una bellissima soddisfazione, mi sono buttato a terra, perché la abbiamo capito che il sogno era vicinissimo. Una bellissima serata, quando avevamo lo scudetto a portata di mano”

Il Napoli torna a casa con zero punti da Monza, ma continuerà a festeggiare il suo campionato. Lo conferma anche Zielu:

“La festa più bella sarà quella ufficiale. Con la consegna del trofeo, che ci godremo con tutta Napoli”

Una sconfitta amara, ma che non cambia l’umore di squadra e città. Si ha la consapevolezza di essere entrati nella storia, sarà importante però, un pronto riscatto, già dalla prossima settimana.

