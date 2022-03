Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli dal 2016, nel corso degli anni si è dimostrato uno dei giocatori più talentuosi della formazione partenopea, mettendo in risalto le sue qualità tecniche e tattiche.

Dall’inizio di questa stagione il polacco è andato in rete ben 7 volte, fornendo 5 assist per un totale di 2272 minuti giocati: il fantasista ha saltato solo 3 partite.

Dal suo arrivo è riuscito a scalare le gerarchie, riuscendo a ritagliarsi un posto tra i nuovi “senatori” dello spogliatoio, anche se spesso, nel corso delle stagioni ha mostrato una certa discontinuità nel rendimento in campo, alternando prestazioni formidabili ad alcune sottotono. A testimonianza di quanto detto si possono mettere a paragone le statistiche di questa seconda parte di campionato con la prima, infatti, il calciatore, a secco da 12 partite in campionato, ha realizzato 5 gol nel girone d’andata a differenza del calendario di ritorno, dove ha faticato a trovare lo specchio della rete.

A sua discolpa si può dire che l’elevato minutaggio in campo, in questo caso, può giocare un fattore fondamentale in termini di stanchezza, anche se ciò non giustifica le sue pessime prestazioni, come nel match contro il Milan, dove il centrocampista ha commesso molteplici sbavature ed errori in fase di costruzione.

Zielinski nel percorso della scorsa stagione è stato sicuramente uno degli uomini più incisivi insieme ad Insigne per la corsa Champions, poi mancata all’ultima giornata, ed altrettanto si è mostrato un uomo indispensabili tra gli 11 di mister Spalletti quest’anno. Resta da sottolineare però, che con Gennaro Gattuso il 20 azzurro era molto più proiettato verso la manovra offensiva, rispetto a quanto lo è ora con il tecnico toscano.

A nostro favore, non possiamo far altro che sperare in un “risveglio” in Piotr Zielinski, che con le sue giocate da campione può essere determinante per la corsa scudetto e per ipotecare la qualificazione in Champions League, che manca da ben 2 anni.

