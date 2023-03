Zielinski: Scudetto non è già fatta!

Zielinski: Scudetto non è fatta!

Ha parlato Piotr Zielinsky, dal ritiro della sua nazionale, dopo la vittoria contro l’Albania. Come da prassi, con i media locali si è lasciato andare, in considerazioni sulla stagione partenopea:

“Non facciamo calcoli sull’aritmetica. Abbiamo un buon vantaggio, ma non ci fermiamo. Nessuno pensa che sia già fatta. Dobbiamo continuare così, perché ci sono ancora tante partite da giocare, fino alla fine del campionato”

Si parla ovviamente anche di Champions League, della prossima sfida col Milan, avversario proprio questa domenica:

“Non pensiamo alla Champions, siamo proiettati solo sul campionato, alla prossima partita. Col Milan, domenica, sarà una gara molto importante ed è l’unica cosa che conta in questo momento”

Una parola sul rinnovo contrattuale, non poteva mancare, viste le voci di questi giorni:

“Io sto benissimo a Napoli, sin da quando sono arrivato, mi sono sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c’è fretta”

La fretta in questo caso, ci sarebbe da parte della società, che non vuole certo portare il polacco a ridosso della scadenza. Una questione, che necessariamente andrà chiusa in estate, in un senso o nell’altro. La tentazione Lazio e del vecchio maestro Sarri, non è così peregrina, un primo tentativo biancoceleste, ci fu anche la scorsa estate. Il Napoli chiedeva 30 milioni, ci aveva provato il West Ham, ma alla fine Piotr decise di restare.

Oggi Zielinsky guadagna 3,5 milioni di euro, con bonus che lo porta a 3,7. Uno degli ingaggi più alti in casa azzurra, che sarebbe fuori mercato anche a Formello.

A cifre inferiori De Laurentiis sarebbe disposto a trattare, molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dalle possibili alternative. Da questo punto di vista le sue ultime dichiarazioni, suonano come un’apertura nei confronti della società. In ogni caso in Italia, nessuna squadra di livello, può garantirgli un contratto più alto, di quello percepito attualmente. L’alternativa potrebbe essere in Premier, ma in un club di secondo livello, oppure campionati improponibili, come quello Turco o arabo.

Tanto influirà il termine della stagione, laddove il Napoli dovesse raggiungere obiettivi importanti, le prospettive societarie, farebbero uno scatto in avanti. Nel frattempo Spalletti attende il rientro del suo centrocampista, in vista della preparazione al campionato. Questo adesso è l’obiettivo numero uno, per tutta Napoli, giocatori, allenatori e tifosi. A tutte queste altre storie, ci si penserà più avanti, nella speranza che sia il più avanti possibile.

