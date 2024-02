Zielinski risponde così ad Adl: “Vi farò divertire ancora”

Zielinski, una vicenda che ha accompagnato la squadra partenopea in questa fallimentare stagione, istante dopo istante. Un vero e proprio tormento che ha stufato i più, nonostante la speranza che un campione come lui potesse rimanere al Napoli.

Un lungo tira e molla che ha visto raggiungere il proprio culmine nel momento in cui il patron Aurelio De Laurentiis ha criticato l’agente del polacco definendolo come una persona attratta soltanto dai soldi piuttosto che dai sentimenti.

Niente di nuovo all’orizzonte, il padrone ha sempre agito in questo modo, quando non va come desidera il “Papa”, non c’è possibilità che la grazia possa avvenire! Quindi, mettiamoci una pietra sopra, sperando che fino alla fine del campionato il Polacco, fresco di premio come miglior calciatore in patria, possa dare il suo contributo, infortuni societari permettendo!

In attesa di capire se Piotr sarà arruolabile, quindi a disposizione del tecnico, per la gara di domenica a San Siro contro i rossoneri, guardando il rendimento post-scudetto quest’anno, presenta soltanto 3 gol: 2 in campionato contro Lazio e Udinese, 1 in Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un vero e proprio cerchio che si chiude con un altro esponente della vecchia guardia, pronto a lasciare Napoli dopo emozioni che soltanto chi le ha vissute può certificare.

Zielinski, otto anni e tanta roba…

In 355 presenze con la maglia partenopea ha siglato ben 50 gol collezionando in bacheca una Coppa Italia, conquistata nella stagione 2019/20 e lo scudetto della passata annata calcistica. Palmarès sicuramente non ricchissimo ma pieno di soddisfazioni dettate da sacrificio, serietà e duro lavoro. Il centrocampista passerà all’Inter a fine stagione ma la dirigenza azzurra ha studiato un piano specifico per lui.

Piotr Zielinski è motivato ad inseguire un posto in Champions League pur sapendo che, nel caso, non ascolterà più la musichetta del Maradona. Il suo contratto scade a giugno e fino ad allora darà il massimo senza avvertire l’ombra invadente di un futuro ormai segnato.

È del Napoli, gioca per il Napoli, e quel “vi farò divertire ancora” pronunciata ad alcuni tifosi nei giorni scorsi a Castel Volturno è una frase simbolo che conferma la sua ambizione di concludere nel migliore dei modi la sua avventura azzurra. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

