“Zielinski -Napoli, scelta di vita…Ma il rinnovo tarda ad arrivare” Mimmo Malfitano preoccupato per la tempistica

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mimmo Malfitano. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha parlato di Piotr Zielinski e del suo futuro con il rinnovo che tarda ad arrivare. A seguire le sue parole.

Sul rinnovo di Zielinski:

“La trattativa per il rinnovo di Zielinski è stata congelata da De Laurentiis che ha rimandato tutto a Micheli, ma credo che arriverà perché il calciatore ha fatto una scelta di vita rinunciando ad uno stipendio di circa 14 milioni l’anno. È normale che ora si tratti del rinnovo anche perché al termine del mercato invernale potrebbe accordarsi con qualsiasi altra squadra. Quindi non bisogna andare alla lunga”.

Sulla proposta della Lazio e Gabri Veiga:

“La Lazio gli aveva offerto un ingaggio pari a quello attuale fino al 2026 ed è normale che possa averci riflettuto. Potrebbe pensarci ancora, perché per quanto sia legato al Napoli e alla città provi a strappare un ultimo contratto importante alla soglia dei 30 anni. L’arrivo di Gabri Veiga gli avrebbe tolto spazio. Ma non credo che la trattativa per lo spagnolo sia saltata per la sua permanenza. Il club aveva comunque deciso di investire una cifra importante su di lui. Alla fine comunque non è stato sostituito numericamente Ndombele, quindi non è legato alla permanenza del polacco che continua ad essere un elemento importante per la rosa”.

