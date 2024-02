Zielinski Napoli è guerra fredda.

La vittoria del Napoli contro il Verona all’ultimo respiro, non attutisce la spina Piotr Zielinski.

Il calciatore polacco, dopo essere stato escluso dalla lista Champions League, rischia di restare fuori rosa, fino al termine della stagione.

Mazzari, in conferenza stampa prima della gara contro i veneti, aveva parlato di affaticamento muscolare, per il numero 20 azzurro. Ai più è sembrata un’esclusione diplomatica, per una storia ormai ai titoli di coda.

Non è da escludere, che il passaggio di Zielinski all’Inter venga ufficializzato, nelle prossime ore.

De Laurentiis pare sia molto infastidito, da questa situazione, dopo che aveva offerto al polacco un rinnovo a 5 milioni netti, con aggiunta di clausola a 20 milioni di euro.

Zielinski all’Inter, guadagnerà un pochino di meno, ma con un contratto triennale, senza nessuna clausola rescissoria.

La situazione ora passerà nelle mani di Mazzari, che in un modo o nell’altro, dovrà giustificare l’utilizzo o meno del Nazionale polacco.

Una questione non facile da gestire, anche se da un punto di vista tecnico il Napoli, con gli ultimi arrivi, sembra piuttosto coperto nel reparto di centrocampo.

La buona prova di Lindstrom contro il Verona, da un ulteriore possibilità a Mazzarri, che può contare anche sulla grande qualità intravista del centrocampista danese.

In attesa di capire anche lo status di Traore, ormai prossimo all’esordio.

Se, come sembra, l’Inter annuncerà l’acquisto di Piotr Zielinski, nei prossimi giorni, per il polacco a Napoli, le giornate saranno difficili.

